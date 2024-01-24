На Рівненщині жінка померла на прийомі у стоматолога [ Редагувати ]
У Здолбунові Рівненської області під час візиту до приватної стоматологічної клініки померла 50-річна жінка. Про це повідомила Нацполіція.
19 січня близько 18:40 від медиків швидкої надійшло повідомлення, що під час візиту до приватної стоматологічної клініки в місті Здолбунів померла 50-річна жінка.
Поліцейські з’ясували, що жителька села Здовбиця лікувала зуби з використанням седації. Після введення препаратів у неї зупинилося дихання: медики намагалися провести реанімаційні заходи, однак марно. На жаль, жінка померла.
За фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України.
У рамках кримінального провадження призначено ряд експертиз, зокрема судово-медичну, яка встановить причину смерті пацієнтки.
Нагадаємо, 13 січня у Львові помер п'ятирічний син музиканта Віктора Пашника, який впав у кому після операції з видалення молочних зубів 8 грудня 2023 року.
по темі
Нагадаю, у вівторок окупанти вдарили двома ракетами С-300 по центру Харкова. Вибухова хвиля пошкодила медичну клініку, де на той час перебували пацієнти. Про наслідки обстрілів розповість Світлана Шекера.
Щотижня поліція фіксує кілька випадків шахрайства в Інтернеті, в результаті яких українці втрачають гроші
Помер Френк Фаріан - засновник гурту Boney M, який написав хіти "Daddy Cool", "Rasputin", "Rivers of Babylon" та "Ma Baker"
Проте за 7 років дії програми не всі ще можуть нею скористатися. Зокрема у селах. Аптек або немає, або вони не включені у програму. І де ж тоді брати ліки? - Мар'яна Мартин розкаже деталі.
У наш час важко уявити особу, що обходиться без гаджетів та не зберігає усі свої ключові дані в цих пристроях