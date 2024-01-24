У Здолбунові Рівненської області під час візиту до приватної стоматологічної клініки померла 50-річна жінка. Про це повідомила Нацполіція.

19 січня близько 18:40 від медиків швидкої надійшло повідомлення, що під час візиту до приватної стоматологічної клініки в місті Здолбунів померла 50-річна жінка.

Поліцейські з’ясували, що жителька села Здовбиця лікувала зуби з використанням седації. Після введення препаратів у неї зупинилося дихання: медики намагалися провести реанімаційні заходи, однак марно. На жаль, жінка померла.

За фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження призначено ряд експертиз, зокрема судово-медичну, яка встановить причину смерті пацієнтки.

Нагадаємо, 13 січня у Львові помер п'ятирічний син музиканта Віктора Пашника, який впав у кому після операції з видалення молочних зубів 8 грудня 2023 року.