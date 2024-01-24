Президент Чехії закликав дивитися на війну в Україні "без рожевих окулярів" [ Редагувати ]
Президент Чехії Петр Павел закликав реалістично, без "рожевих окулярів", дивитися на війну в Україні. За його словами, росія "не слабкий противник", тож союзники мають допомогти Україні "зберегти підтримку демократичного світу".
Україна зараз не перебуває в такій ситуації, щоб могла хоча б у найближчому майбутньому повністю витіснити росію зі своєї суверенної території, принаймні у найближчому майбутньому...
Ми мали б дивитися на це реалістично, а не надто оптимістично через рожеві окуляри, як це багато разів було досі. росія, безумовно, не є легким або слабким противником. Вона поводиться агресивно, неосвічено. Ми повинні постаратися, щоб Україна досягла максимально можливого результату та зберегла підтримку демократичного світу.
На думку чеського лідера, мирні переговори стануть можливими, "коли ситуація стане такою, що жодна з сторін не зможе просунутися далі [у досягненні своїх цілей]". Тоді, за його словами, матимуть сенс зусилля щодо їх організації.
А коли ситуація дійде до того, що жодна зі сторін не зможе досягти подальших результатів, тоді можна буде чинити тиск, щоб якісь переговори відбулися. Але поки що жодна зі сторін не думає, що опиниться в такій ситуації.
Наприкінці листопада 2023 року Петр Павел заявляв, що Україна отримує від Заходу недостатньо зброї для відбиття російської агресії та ведення інтенсивних бойових дій. За його словами, "дисбаланс у постачанні" створює невизначеність, яка "не є гарною основою для військового планування". За підсумками 2022 року Чехія виділила Україні $2,1 млрд військової допомоги (майже половина бюджету на оборону).
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