Щонайменше 2 людини загинули і 8 поранено внаслідок ракетного удару по Гірнику на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Серед поранених є 16-річний хлопець, він у вкрай важкому стані. Росіяни атакували місто сьогодні близько 16 години - влучили у житлову забудову. Пошкоджені 2 багатоповерхівки і 43 приватні будинки на п'ятьох вулицях.

За попередніми даними, окупанти завдали ракетного удару, повідомляє прокуратура Донецької області. Точний вид озброєння наразі встановлюється.

Засіб ураження поцілив по території приватного сектору, внаслідок чого загинули двоє жінок 66 та 84 років. Також зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості 8 місцевих мешканців, серед яких 16-річний хлопець. Його госпіталізовано до лікарні у вкрай важкому стані.

Пошкоджені домоволодіння та автомобіль. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.