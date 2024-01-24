У дипломатичному кварталі Ер-Ріяда відкрився перший у Саудівській Аравії магазин алкогольної продукції. Про це повідомляє CNBC з посиланням на кількох очевидців, які побували у закладі.

Купити алкоголь у магазині можуть лише іноземні дипломати та співробітники посольств з немусульманських країн. Раніше такої можливості не було з моменту заборони алкоголю в країні з 1952 року.

У правилах магазину йдеться, що дипломати зможуть купувати алкоголь, лише авторизувавшись через спеціальний додаток Diplo.

Діють інші обмеження: іноземні покупці не можуть відвідувати магазин у супроводі гостей або осіб молодше 21 року, в магазині не можна фотографувати та користуватися мобільними телефонами.

Крім того, буде запроваджено місячний ліміт на покупки. Це пов'язано з тим, що деякі співробітники посольств продають алкоголь на чорному ринку.

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