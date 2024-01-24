У Пентагона більше немає грошей для України [ Редагувати ]
США вичерпали фінансування для допомоги Україні, тому Вашингтон не може постачати Києву ракети та боєприпаси в тому ж обсязі, що й раніше, передає Associated Press.
У США скінчилися гроші для допомоги Україні, і ми не в змозі поставляти Києву ракети і боєприпаси на тому ж рівні, що і рік тому. Я закликаю цю групу копати глибше, щоб надати Україні більше життєво важливих наземних систем протиповітряної оборони і перехоплювачів, - сказав Остін.
Міністерство оборони України щодня отримує повідомлення про брак озброєння та боєприпасів в підрозділах. У Сенаті США тривають переговори щодо Угоди про прикордонну політику, яка може стати вирішальною для затвердження допомоги Україні.
Основна група учасників переговорів майже два місяці працювала над змінами в прикордонній та імміграційній політиці США в закритому режимі.
Нагадаємо, США не зможуть передавати необхідні Україні озброєння, а також підтримувати передані системи без додаткового фінансування від Конгресу.
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