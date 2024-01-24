США вичерпали фінансування для допомоги Україні, тому Вашингтон не може постачати Києву ракети та боєприпаси в тому ж обсязі, що й раніше, передає Associated Press.

У США скінчилися гроші для допомоги Україні, і ми не в змозі поставляти Києву ракети і боєприпаси на тому ж рівні, що і рік тому. Я закликаю цю групу копати глибше, щоб надати Україні більше життєво важливих наземних систем протиповітряної оборони і перехоплювачів, - сказав Остін.

Міністерство оборони України щодня отримує повідомлення про брак озброєння та боєприпасів в підрозділах. У Сенаті США тривають переговори щодо Угоди про прикордонну політику, яка може стати вирішальною для затвердження допомоги Україні.

Основна група учасників переговорів майже два місяці працювала над змінами в прикордонній та імміграційній політиці США в закритому режимі.

Нагадаємо, США не зможуть передавати необхідні Україні озброєння, а також підтримувати передані системи без додаткового фінансування від Конгресу.