Україна веде переговори з Євросоюзом щодо запровадження міграційних правил ЄС, які б допомогли забезпечити повернення українських біженців на Батьківщину в 2025 році. Про це пише американське видання Politico з посиланням на європейських дипломатів.

Представники України проводять попередні обговорення, щоб визначити, як виглядатимуть правила ЄС після березня 2025 року. Офіційний Київ вимагає, щоб Євросоюз взяв на себе зобов'язання підтримувати українських біженців лише доти, доки триватиме війна.

Хоча Україна не зверталася до ЄС з офіційним проханням сприяти поверненню біженців, дипломати ЄС відзначають, що з української сторони існує "певний тиск" щодо посилення правил для повернення людей.

Наразі це не є "конкретне" проханням від українського уряду, а скоріше "ознайомче". У Брюсселі очікують посилення тиску з боку Києва після ухвалення нового закону про мобілізацію.

У четвер, 25 січня, міністри з питань міграції Євросоюзу обговорюватимуть правила перебування українців у ЄС.

Чинна директива ЄС про тимчасовий захист, яка є правовою основою для захисту українців, вже двічі продовжувалася.

Речник Єврокомісії заявив, що

Європейський Союз готовий підтримувати Україну і всіх тих, хто рятується від російських бомб, стільки, скільки буде потрібно.

Станом на листопад 2023 року 4,2 млн українців втекли від війни до Євросоюзу.

Нагадаємо, президент Чехії наприкінці грудня підписав закон про фінансову допомогу біженцям, які хочуть повернутися в Україну.

Швейцарія запропонувала аналогічний план повернення українців додому. Заплатять за виїзд від 1000 до 4000 швейцарських франків ($1 090-$4 355). Норвегія платить українцям за виїзд по 1500 євро.