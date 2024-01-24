У 2001 році американський актор Марк Руффало, який відомий за роллю Халка у фільмах Marvel, звернувся до лікарів після того, як йому наснився тривожний сон. Він прокинувся з відчуттям, що щось не так зі його здоров'ям, і вирішив перевіритися.

Цю історію актор розповів Daily Mail.

Медсестра викликає лікаря, я чув, як вони розмовляють в іншій палаті. Вона приходить, вона як зомбі, і каже: "У тебе за лівим вухом пухлина розміром з м'яч для гольфу, і ми не знаємо, що це таке. Ми не можемо сказати, доки не проведемо біопсію", - сказав чоловік.

Після обстеження лікарі діагностували у Руффало доброякісну пухлину в мозку. Для лікування була потрібна операція, але актор довго не розповідав про свій діагноз дружині, яка була вагітна на той час. Він боявся, що це може негативно вплинути на її стан.

Операція пройшла успішно, але були ускладнення. Руффало залишився паралізованим з одного боку обличчя та втратив слух на одне вухо.

Я повністю не чув на одне вухо, а коли прокинувся, пів мого обличчя повністю паразілувало. Я навіть не міг заплющити очі, - розповів актор.

Через пів року після операції ускладнення минули, і Руффало повністю відновився.

Нагадаємо, британський актор Джеймі Дорнан під час відпочинку в Португалії потрапив до лікарні після того, як наступив на отруйну гусеницю.