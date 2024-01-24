В Одесі пролунали вибухи: загорівся будинок [ Редагувати ]
Ввечері 24 січня російська армія атакувала Одесу безпілотниками. В місті пролунали вибухи.
Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного".
Тривога пролунала о 20:19. У Повітряних силах повідомили про рух БпЛА типу "Shahed" з Чорного моря в напрямку Одеси. Також безпілотники зафіксували в Татарбунарському та Біляївському районах.
Після вибуху внаслідок атаки рф в місті зайнялась пожежа, повідомляють кореспонденти "Суспільного".
Нагадаємо, щонайменше 2 людини загинули і 8 поранено внаслідок ракетного удару по Гірнику на Донеччині.
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