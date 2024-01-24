Житловий будинок в Одесі, в якому сталася пожежа внаслідок атаки дронів. 17 січня 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Ввечері 24 січня російська армія атакувала Одесу безпілотниками. В місті пролунали вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного".

Тривога пролунала о 20:19. У Повітряних силах повідомили про рух БпЛА типу "Shahed" з Чорного моря в напрямку Одеси. Також безпілотники зафіксували в Татарбунарському та Біляївському районах.

Після вибуху внаслідок атаки рф в місті зайнялась пожежа, повідомляють кореспонденти "Суспільного".

Нагадаємо, щонайменше 2 людини загинули і 8 поранено внаслідок ракетного удару по Гірнику на Донеччині.