За останні 15 років кількість студентів в Україні скоротилася майже вдвічі, тому мережу закладів вищої освіти планують зменшити шляхом об’єднання.

Про те, що передбачає модернізація мережі вишів і які має переваги, розповів міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Кількість вступників щороку зменшується і, на жаль, ця тенденція триватиме. Основна причина – депопуляція. Також свою роль відіграє війна, – каже Оксен Лісовий.

За його словами, об’єднані заклади матимуть:

більші можливості для розвитку науки та освіти;

доступ до інвестицій від Світового банку;

можливість сконцентруватися на підготовці конкурентоспроможних фахівців.

Лісовий запевнив, що реорганізація закладів освіти не вплине на навчання нинішніх студентів. Вона стосуватиметься лише майбутніх вступників.

Заклади, які приєднуються до більших ЗВО, зберігають певний ступінь автономності, трансформуючись в окремі інститути чи факультети. Наукові школи отримують додаткові можливості для розвитку, "не розчиняючись" у виші, до якого приєднуються, – повідомив Оксен Лісовий.

Нагадаємо, заочна форма навчання в Україні залишиться, але її якість буде покращена. Це стало можливим завдяки досвіду дистанційного навчання під час пандемії COVID-19.