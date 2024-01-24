США не можуть підтвердити, хто був на борту російського літака Іл-76, який розбився під Бєлгородом 24 січня.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Сполучені Штати Америки продовжують розслідувати інцидент і намагаються отримати більше інформації.

Ми бачили повідомлення, але не можемо їх підтвердити. Ми робимо все можливе, щоб отримати більше інформації про цей літак, - сказав координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що "не мають достовірної та вичерпної інформації" з приводу того, хто саме перебував і в якій кількості" на борту збитого на Бєлгородщині російського літака Іл-76.