Білий дім відреагував на катастрофу з Іл-76 [ Редагувати ]
США не можуть підтвердити, хто був на борту російського літака Іл-76, який розбився під Бєлгородом 24 січня.
Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.
Сполучені Штати Америки продовжують розслідувати інцидент і намагаються отримати більше інформації.
Ми бачили повідомлення, але не можемо їх підтвердити. Ми робимо все можливе, щоб отримати більше інформації про цей літак, - сказав координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.
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Це радянський і російський літак далекого радіолокаційного виявлення та керування
Генеральний штаб ЗСУ випустив заяву, в якій прокоментував падіння російського Іл-76. Генштаб дає зрозуміти, що ворожий літак збили українські військові. Водночас шодо того, чи були на борту Іл-76 українські полонені, нічого не сказно
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