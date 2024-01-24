Кабінет міністрів вирішив подовжити соціальні виплати для всіх українців, які є внутрішньо переміщеними особами, до 1 березня. Зміни в соцпрограмі, які були анонсовані на 1 лютого, будуть відкладені на місяць.

Про це голова Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович повідомила під час національного телемарафону "Єдині новини".

Зважаючи на зимовий період, труднощі з пошуком роботи та ще низку обставин, ми вирішили з Кабінетом міністрів продовжити виплати абсолютно всім внутрішньо переміщеним особам ще на місяць. Ми змогли знайти на це ресурс, це чималі гроші, більш як 6 млрд грн, — сказала вона.

З 1 березня соціальні виплати автоматично продовжаться для наступних категорій:

Пенсіонерів з пенсією менше 9 444 грн;

Людей з інвалідністю 1 та 2 груп;

Дітей з інвалідністю.

Також передбачено виплати для інших категорій сімей, які після 1 березня можуть звертатися за відповідною допомогою.

Це стосується сімей, де один із батьків займається доглядом дитини до 14 років, яка змушена відвідувати уроки в онлайн-режимі, тобто дистанційно. Це зазвичай діти, чиї школи перебувають у місцях ведення бойових дій. Тобто зрозуміло, що один із батьків не може працювати, — вказала Жолнович.

Міністерство соціальної політики також готове надавати матеріальну допомогу за заявою для тих внутрішньо переміщених осіб, які знайшли роботу, але їхній дохід не перевищує 9 444 грн на кожного члена родини, що працює.

Нагадаємо, у плані на 2024 рік передбачено 4,2 млрд доларів США для подолання наслідків війни.