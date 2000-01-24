3-го лютого відбудеться фінал Національного відбору на "Євробачення-2024", де буде обрано представника від України.

Трансляція фіналу конкурсу відбуватиметься на каналі "Суспільне культура", YouTube-каналі "Євробачення Україна" та інших діджитал-платформах "Суспільного". Окрім того, подивитися Нацвідбір можна буде в "Дії".

За право виступити на головній сцені в Мальме змагатимуться 11 фіналістів: alyona alyona & Jerry Heil, DREVO, INGRET, MÉLOVIN, NAHABA, NAZVA, SKYLERR, YAGODY, YAKTAK, Ziferblat і ANKA.

За даними букмекерів, alyona alyona та Jerry Heil мають найбільші шанси на перемогу в Нацвідборі на Євробачення-2024. На другому місці - Melovin, а на третьому - ANKA.

Порядок виступу фіналістів та їх композиції дивіться тут.