Нацвідбір на Євробачення-2024: де дивитися [ Редагувати ]
3-го лютого відбудеться фінал Національного відбору на "Євробачення-2024", де буде обрано представника від України.
Трансляція фіналу конкурсу відбуватиметься на каналі "Суспільне культура", YouTube-каналі "Євробачення Україна" та інших діджитал-платформах "Суспільного". Окрім того, подивитися Нацвідбір можна буде в "Дії".
За право виступити на головній сцені в Мальме змагатимуться 11 фіналістів: alyona alyona & Jerry Heil, DREVO, INGRET, MÉLOVIN, NAHABA, NAZVA, SKYLERR, YAGODY, YAKTAK, Ziferblat і ANKA.
За даними букмекерів, alyona alyona та Jerry Heil мають найбільші шанси на перемогу в Нацвідборі на Євробачення-2024. На другому місці - Melovin, а на третьому - ANKA.
Порядок виступу фіналістів та їх композиції дивіться тут.
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