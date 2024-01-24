Зеленський змінив плани до з'ясування обставин падіння Іл-76 [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський вирішив призупинити усі призначені на 25 січня зустрічі з нагоди свого 46-річчя до визначення обставин падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області.
Крім того, він вніс зміни до планування подій, зокрема відмінив свою регіональну поїздку до центральних регіонів.
Цю інформацію оприлюднило видання "РБК-Україна", посилаючись на джерела в Офісі президента та обласних військових адміністраціях.
Нагадаємо, 24 січня стало відомо, що в Корочанському районі Бєлгородської області рф впав військово-транспортний літак Іл-76. ЗМІ повідомляють, що судно перевозило ракети для ЗРК С-300.
по темі
Президент України Володимир Зеленський закликав до розслідування причин падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці не можуть дозволити собі втомитися від війни
Україна найближчим часом отримає від своїх партнерів нові оборонні поставки
У четвер, 18 січня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном