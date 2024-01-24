Комітет Сенату США схвалив законопроєкт, який дозволить конфіскувати російські активи та передати їх Україні для відновлення після війни.

Про це повідомляє Reuters.

Законопроект "Акт з відновлення економічного процвітання та можливостей (REPO) для українців" підтримали 20 членів комітету. Якщо він буде прийнятий Сенатом і Палатою представників та підписаний президентом Джо Байденом, це стане першим випадком конфіскації активів центрального банку країни, з якою США не перебувають у стані війни.

Сенатор Бен Кардін, голова комітету у закордонних справах, висловив оптимізм щодо підтримки законопроекту. Він зазначив, що він має широку підтримку як з боку демократів, так і республіканців, а також з боку адміністрації Байдена. Єдиний голос проти був поданий сенатором-республіканцем Рендом Полом.

Комітет у закордонних справах Палати представників також ухвалив аналогічний законопроект з переважною підтримкою обох партій. Кардін вважає, що Сенат і Палата представників зможуть узгодити два законопроекти.

За даними ЄС, США, Японії та Канади, до війни в Україні росія мала близько 640 мільярдів доларів золотовалютних резервів. Після вторгнення ці країни заморозили близько 300 мільярдів доларів цих резервів. Однак лише близько 5-6 мільярдів доларів перебувають у США, а більша частина – в Європі, зокрема у бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.

Цей законопроект є важливим кроком у підтримці України в її боротьбі з росією. Він дасть Україні доступ до значних ресурсів, які вона зможе використати для відновлення своєї економіки та відновлення інфраструктури, зруйновані війною.

Нагадаємо, Білий дім підтримав законопроект, який дає змогу передавати заморожені російські активи на допомогу Україні.