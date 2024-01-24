Президент України Володимир Зеленський закликав до розслідування причин падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

Він також зазначив, що міністр оборони Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, керівник ГУР Кирило Буданов, голова СБУ Василь Малюк та начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала доповіли йому про ситуацію з літаком та обмін військовополонених.

Президент зазначив, що важливо встановити всі факти та обставини катастрофи, щоб мати об'єктивну інформацію про те, що сталося.

"Потрібно встановити всі чіткі факти. Настільки, наскільки це можливо, враховуючи, що падіння літака сталося на російській території – поза нашим контролем.

"Факти" – це головне слово зараз. Заслухав Головкома та Генштаб щодо застосування Повітряних сил. ГУР займається зʼясуванням долі всіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини.

І я дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних в України. Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вирішив призупинити усі призначені на 25 січня зустрічі з нагоди свого 46-річчя до визначення обставин падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області.