У Туапсе після прильоту велика пожежа на нафтобазі (відео) [ Редагувати ]
У російському Туапсе внаслідок удару безпілотника сталася велика пожежа на нафтобазі. Опівночі дрон-камікадзе вразив вакуумну установку біля нафтопереробного заводу "Роснефти".
Площа пожежі - 200 кв.м.
За словами голови Туапсинського району Сергій Бойко, на нафтобазі горить вакуумне устаткування.
Горит вакуумная установка на территории НПЗ . По имеющейся информации жертв и пострадавших нет.
Пожар локализован. Идёт тушение.
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