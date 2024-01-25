Криптобіржа Binance оголосила, що припинить усі операції в рублях з 31 січня 2024 року. Всі рублі на балансах користувачів автоматично конвертують у стейблкойни FDUSD за поточним курсом.

З 31 січня Binance також перестане підтримувати P2P-операції (угоди між користувачами) з рублем, але клієнти зможуть робити це на CommEX. Для цього необхідно прив'язати обліковий запис на Binance до облікового запису CommEX.

Binance закликала всіх користувачів у росії до 31 січня конвертувати рублеві активи на платформі на інші, доступні на біржі, обміняти їх на криптовалюту або вивести з майданчика через її партнерів.

27 вересня 2023 року Binance офіційно оголосила про вихід з росії. Російський бізнес викупила компанія CommEX.

Наприкінці серпня Binance заборонив росіянам купувати будь-яку валюту, крім рубля, через свій P2P-сервіс. За допомогою сервісів P2P можна переказати гроші з одного криптогаманця на інший або купити криптовалюту.

Росіяни почали активно використовувати P2P-сервіси Binance та інших криптобірж невдовзі після початку повномасштабного вторгнення військ рф в Україну у лютому 2022 року, коли через санкції звичайні SWIFT-переклади стали недоступними.

У рамках п'ятого пакету санкцій Євросоюзу проти росії Binance у квітні 2022 року заборонив росіянам мати криптоактиви загальною вартістю понад 10 000 євро (через рік обмеження прибрали).

Після ухвалення десятого пакету санкцій ЄС у лютому 2023 року Binance заборонив росіянам купувати та продавати долари та євро через свій P2P-сервіс.

29 серпня криптобіржа OKX слідом за Binance заборонила операції з рублем.