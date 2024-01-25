Уночі російські війська вчинили атаку на територію України за допомогою дронів-камікадзе типу "Шахед" та застосували ракети С-300. Сили протиповітряної оборони (ППО) зуміли знищити 11 ударних дронів.

Про це повідомляється в Telegram Повітряних сил ЗСУ.

У ніч на 25 січня 2024 року противник завдав удару 14 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Охтарська рф і мису Чауда в Криму, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з Білгородської області рф у напрямку Харкова, а також однією ракетою з окупованої частини Донецької області.

Повідомляється, що до відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Внаслідок бойової роботи знищено 11 "Шахедів" в Одеській та Миколаївській областях.

Раніше ми писали про те, що окупанти вдарили по ТЕС у прифронтовому районі.