Ворог атакував Україну "Шахедами" та ракетами С-300 [ Редагувати ]
Уночі російські війська вчинили атаку на територію України за допомогою дронів-камікадзе типу "Шахед" та застосували ракети С-300. Сили протиповітряної оборони (ППО) зуміли знищити 11 ударних дронів.
Про це повідомляється в Telegram Повітряних сил ЗСУ.
У ніч на 25 січня 2024 року противник завдав удару 14 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Охтарська рф і мису Чауда в Криму, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з Білгородської області рф у напрямку Харкова, а також однією ракетою з окупованої частини Донецької області.
Повідомляється, що до відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Внаслідок бойової роботи знищено 11 "Шахедів" в Одеській та Миколаївській областях.
Раніше ми писали про те, що окупанти вдарили по ТЕС у прифронтовому районі.
по темі
Естонія вирішила приєднатися до проведеної Великою Британією операції з навчання українських військових
Україна відкладає надання коментарів щодо падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 під Бєлгородом
Під завалами будинку у Київському районі Харкова, який російський агресор обстріляв 23 січня вранці, знайшли ще два тіла - чоловіка та жінки
Окупанти 23 січня обстріляли Харків. В результаті цього рухнув підʼїзд житлового будинку
Мешканців країни просять пройти в укриття задля власної безпеки