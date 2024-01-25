У четвер, 25 січня, Володимир Зеленський святкує своє 46-річчя. Він є шостим президентом України та ввійшов в історію як лідер, який очолив країну в найбурхливіші часи. Під час повномасштабного вторгнення в Україну він отримав неймовірну підтримку громадян та виборов повагу світових лідерів своїми діями.

Володимир Зеленський народився 25 січня 1978 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Він отримав освіту в Київському національному економічному університеті за спеціальністю "Правознавство" в період з 1995 по 2000 рік.

У період з 1997 по 2003 рік Зеленський був актором, сценаристом і художнім керівником команди "Квартал 95". На його рахунку 10 повнометражних ігрових фільмів. Він є володарем понад 30 нагород Національної телевізійної премії України "Телетріумф" та отримав численні нагороди на міжнародних кіно-, телефестивалях і медіафорумах.

Володимир Зеленський став президентом України, перемігши на виборах 21 квітня 2019 року з підтримкою 73,22% виборців. Його інавгурація відбулася 20 травня 2019 року.

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Раніше президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт про множинне громадянство. Законопроєкт також визначає підстави для втрати українського громадянства.