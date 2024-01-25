На ранок четверга, 25 січня, втрати росії у війні в Україні склали 950 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 379 610 військових. Крім того, Збройні сили України знищили 30 танків, 42 бойові броньовані машини (ББМ) та 59 артилерійських систем.

Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 25.01.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 379610 (+950) осіб ліквідовано;

танків - 6257 (+30) од.;

бойових броньованих машин - 11621 (+42) од.;

артилерійських систем - 9067 (+59) од.;

РСЗВ - 972 (+1) од.;

засоби ППО - 660 (+1) од.;

літаків – 331 од.;

вертольотів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7033 (+35) од.;

крилаті ракети - 1844 (+2) од.;

кораблі/катери - 23 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 12044 (+39) од.;

спеціальна техніка - 1420 (+4) од.

Читайте також про те, що внаслідок дій Збройних сил України в тимчасово окупованому Криму, проведених 4 січня, були зруйновані склади боєприпасів російських окупантів, а також пошкоджено позиції радіолокаційних станцій (РЛС).