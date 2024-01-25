Втрати росії: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
На ранок четверга, 25 січня, втрати росії у війні в Україні склали 950 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 379 610 військових. Крім того, Збройні сили України знищили 30 танків, 42 бойові броньовані машини (ББМ) та 59 артилерійських систем.
Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 25.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 379610 (+950) осіб ліквідовано;
- танків - 6257 (+30) од.;
- бойових броньованих машин - 11621 (+42) од.;
- артилерійських систем - 9067 (+59) од.;
- РСЗВ - 972 (+1) од.;
- засоби ППО - 660 (+1) од.;
- літаків – 331 од.;
- вертольотів - 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7033 (+35) од.;
- крилаті ракети - 1844 (+2) од.;
- кораблі/катери - 23 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12044 (+39) од.;
- спеціальна техніка - 1420 (+4) од.
Читайте також про те, що внаслідок дій Збройних сил України в тимчасово окупованому Криму, проведених 4 січня, були зруйновані склади боєприпасів російських окупантів, а також пошкоджено позиції радіолокаційних станцій (РЛС).
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