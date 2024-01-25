В ніч на четвер, 25 січня, російські терористи запустили дві хвилі дронів-камікадзе Shahed на південь України. Основний удар був спрямований на місто Одесу. Внаслідок атаки пошкоджені будинки та складське приміщення, а шестеро людей отримали поранення.

Про це повідомляється в Telegram Сил оборони півдня України.

За інформацією, 11 дронів-камікадзе були успішно збиті Силами протиповітряної оборони: 10 в Одеській області та один в Миколаївській. Варто відзначити, що ворог використовував тактичні хитрощі, запускаючи їх з акваторії моря на низьких висотах та виконуючи складні маневри.

Один із збитих дронів потрапив у частково заселену багатоповерхову новобудову в Хаджибейському районі Одеси, викликавши пожежу. Пошкоджено кілька квартир, і одна людина отримала опіки та була госпіталізована.

Уламки дрона пробили дах двоповерхової житлової будівлі в Приморському районі міста. У цьому самому кварталі впав інший БПЛА, призводячи до численних пошкоджень навколишніх будинків, автомобілів та інших матеріальних збитків.

Окрім того, ворог поцілив у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси. Спалахнула потужна пожежа через велику кількість легкозаймистих речовин.

Чоловіка, що поруч проїжджав на велосипеді, ударною хвилею скинуло на землю. Він отримав поранення уламками різних предметів, що розліталися від вибуху. Постраждалому надали медичну допомогу.

Нагадаємо, що ворог атакував Україну "Шахедами" та ракетами С-300.