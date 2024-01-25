Вода в будь-якому басейні неминуче стає брудною від регулярного потрапляння сміття: гілок, пташиного пір’я, частинок піску, пилу. Якщо ви хочете, щоб басейн завжди був чистим та готовим до використання у будь-який час, встановіть фільтр для басейну. Цей пристрій має ключову роль у підтримці чистоти води.

Фільтри для басейнів бувають різних типів:

Картриджні

Пісочні

Діатомітові

У цій статті ми розглянемо всі типи фільтрів та дамо рекомендації щодо вибору найбільш відповідного для вас варіанту.

Картриджні фільтри для басейну

Картриджні фільтри є популярним вибором для домашніх невеликих басейнів, наприклад каркасних.

Картриджні фільтри легко встановлювати та обслуговувати. Пристрої оснащені паперовим або тканинним картриджем, який потрібно періодично змінювати. Це робиться просто: ви виймаєте старий картридж та замінюєте його на новий.

Однак картриджні фільтри мають меншу продуктивність, ніж інші типи фільтрів, тому не підходять для басейнів великого розміру або з високим рівнем забруднення.

Пісочні фільтри для басейну

Пісочні фільтри для басейнів є потужнішими та широко використовуються в комерційних басейнах та басейнах великого розміру. Як фільтрувальний елемент в таких фільтрах служить скляний або кварцовий пісок.

Пісочні моделі мають більшу продуктивність та можуть легко впоратися з високим рівнем забруднення.

Діатомітові фільтри для басейну

Діатомітові фільтри мають найтоншу фільтрацію, тому скорочують витрату хімії до 70%.

Як засипка використовується діатомітова земля – спеціальна суміш із кремнезему, яка насичує воду корисними для шкіри людини властивостями.

Однак діатомітові фільтри більш затратні в експлуатації, оскільки вимагають обслуговування спеціалістом. Крім того, цей вид фільтра є найдорожчим, а також не сумісним із застосуванням коагулянтів та альгіцидів.

Як вибрати фільтр для басейну?

Існує безліч брендів, які виробляють фільтри для басейнів, але не всі вони однаково популярні та надійні. Вибирайте обладнання у перевірених брендів, що гарантують якість товарів: Hayward, Aquaviva, Emaux, Waterline.

При виборі фільтра враховуйте матеріал, з якого виготовлено корпус. Наприклад, полімерний корпус пісочного фільтра Emaux S700В додатково посилений обмоткою зі скловолокна та захищений від вологи та УФ-променів. Такі характеристики дозволяють встановити фільтр на відкритому повітрі.

Як розрахувати продуктивність фільтра для басейну?

Продуктивність фільтра залежить від об’єму води в басейні. Якщо ви хочете правильно вибрати фільтр, потрібно знати об’єм басейну. Для визначення продуктивності фільтра використовуйте формулу:

V (об’єм басейну) * 2.5 (мінімальна обов’язкова кількість оборотів води на день) / Y (кількість годин роботи фільтра на добу, бажано не менше 10 годин) = Q (продуктивність фільтра).

Правильно підібраний фільтр гарантує чистоту басейну та безпечне плавання з користю для здоров’я.