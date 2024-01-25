Зеленському - 46: як змінився президент за роки при владі (фото) [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський святкує свій 46-й День народження. Цього року він вирішив не приймати вітань до вирішення обставин падіння Іл-76 в росії. Як же змінився президент за роки війни?
Зазначимо, що Зеленський висунув свою кандидатуру в президенти 1 січня 2019 року і виграв вибори, обігнавши Петра Порошенка в другому турі.
Він став президентом 20 травня 2019 року і пообіцяв створити країну нових можливостей та чесних правил гри. Успіх на виборах експерти пов'язують з протестом проти попереднього президента та обіцянкою Зеленського обмежити себе одним терміном. Рейтинг Зеленського не втратив популярності протягом року на посаді.
До речі, зеленський став наймолодшим президентом України, а це фото було зроблено під час інавгурації:
Так Зеленський виглядав у 2020 році, на фото він разом із дружиною Оленою.
Таким ми запамʼятали президента у 2021 році.
З приходом 2022 року і повномасштабного вторгнення президент зовнішність президента дещо зазнала змін.
Протягом повномасштабного вторгнення, у розмові з журналістами у 2022 році, Володимир Зеленський розповів, що змінив свій режим сну, виділяючи близько 5-6 годин для відпочинку (за відсутність форс-мажорних подій).
У перші місяці він фактично проживав в Офісі президента. За словами його дружини, Олени Зеленської, в цей період риси чоловіка, такі як впертість, цілеспрямованість і витривалість, стали ще більш вираженими й важливими, особливо в умовах поточної ситуації в країні.
Початок війни, 2022 рік:
Ось так президент виглядав вже ближче до кінця 2022 року:
Дружина Зеленського також зазначила, що у період повномасштабного вторгнення рф, Володимир став більш сентиментальним і емоційно реагує на прості речі, пов'язані з родиною та дітьми. Для нього стало дуже важливо отримувати фото сина чи частіше чути розповіді від дочки.
Зеленський також змінив свій зовнішній образ, віддаючи перевагу стилю мілітарі, і з'являється в ньому навіть на офіційних подіях, виражаючи жорсткість у поведінці та веденні переговорів.
Таким країна бачила Володимира Зеленського у 2023 році:
У 2024 році президент України Володимир Зеленський продовжує виступати в ролі непохитного лідера, відданого захисту інтересів своєї країни. У непередбачуваних умовах глобальних викликів та конфлікту з росією, він демонструє витримку та рішучість у виборі курсу, спрямованого на захист суверенітету та безпеки України. Зовнішній образ Зеленського відображає його впевненість і міцний лідерський стиль, що спрямований на досягнення перемог для своєї нації.
Також ми зібрали цитати президента, які стали найбільш популярними за його роки при владі.
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