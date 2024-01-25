У Харкові рятувальники ліквідували наслідки чергової ракетної атаки росіян. Постраждали четверо людей, серед яких неповнолітній. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Близько 21:30 населені пункти Харківського та Чугуївського районів були знову атаковані російськими ракетами. Внаслідок їхнього влучання сталися 2 пожежі.

Так, у селищі Велика Рогань Роганської громади горіли 2 приватних будинки та автомобіль на загальній площі 50 квадратних метрів. Крім того, 2 сусідні приватні оселі та 1 господарча споруда зруйновані вибухом.

Постраждали 4 людей, серед яких 17-річний підліток.

Друга ракета влучила у приватне підприємство у селищі Роздольне Новопокровської громади. Там зайнялись 2 складські споруди на загальній площі 250 квадратних метрів.

Перша пожежа ліквідована о 23:35, друга - о 05:18.

Нагадаємо, вночі ворог атакував Україну "Шахедами" та ракетами С-300.