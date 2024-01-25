Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка виявив свою підтримку українській армії, передавши 100 дронів, кошти на придбання яких були зібрані під час благодійної вистави "Конотопська відьма". Цей жест не лише свідчить про активну участь театру в громадських справах, але й вказує на здатність культурних установ об'єднувати зусилля для підтримки обороноздатності країни.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу генеральний директор-художній керівник Національного академічного театру імені Івана Франка Михайло Захаревич.

Вчора ми передали дрони у військо і, може, сьогодні ті дрони, які ми придбали на кошти від благодійної вистави "Конотопська відьма", вже воюють.

Захаревич зазначив, що в театрі планують розвинути вдалий досвід благодійних показів, аби сприяти якнайшвидшій перемозі України у війні.

Я думаю, що це буде наш вклад у перемогу. Ми ще збираємося перерахувати 2 млн 500 тисяч гривень знову ж таки на дрони, які сьогодні конче необхідні на фронті. Тобто, наш театр працює не тільки творчо, ми працюємо ще й дуже продуктивно, отримуючи певні доходи, з яких можемо поділитися з армією, з тими хлопцями, які віддають своє життя там за нас.

Як повідомлялося, 11 грудня у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка відбувся благодійний показ вистави "Конотопська відьма" за повістю Григорія Квітки-Основ'яненко (режисер Іван Уривський). Квитки, вартість яких доходила до 5 тисяч гривень, було розкуплено протягом двох днів. Театру вдалося зібрати 1 мільйон 770 тисяч гривень.

Раніше британський посол у Києві Мартін Гарріс заявив, що дрони для України, на які Британія виділила 200 млн фунтів, будуть вироблятися на території обох країн.