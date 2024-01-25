У Бердянську пролунав вибух у районі вокзалу [ Редагувати ]
У четвер, 25 січня, у тимчасово окупованому місті Бердянськ Запорізької області пролунав вибух. Його чули у районі залізничного вокзалу. Про це повідомила начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна у Telegram.
У Бердянську гучно! Мешканці повідомляють про одиничний вибух в районі залізничного вокзалу.
Те, що у Бердянську пролунав потужний вибух, підтверджують і місцеві Telegram-канали. Наразі невідомо причини та обставини інциденту.
Нагадаємо, що окупанти масово міняють особовий склад на Маріупольському напрямку.
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