У четвер, 25 січня, у тимчасово окупованому місті Бердянськ Запорізької області пролунав вибух. Його чули у районі залізничного вокзалу. Про це повідомила начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна у Telegram.

У Бердянську гучно! Мешканці повідомляють про одиничний вибух в районі залізничного вокзалу.

Те, що у Бердянську пролунав потужний вибух, підтверджують і місцеві Telegram-канали. Наразі невідомо причини та обставини інциденту.

Нагадаємо, що окупанти масово міняють особовий склад на Маріупольському напрямку.