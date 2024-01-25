Хакери атакували "Нафтогаз" [ Редагувати ]
У четвер, 25 січня, хакери атакували дата-центр компанії "Нафтогаз України". Через кібератаку сайт і кол-центр не працюють. Про це повідомляє "Нафтогаз" у Telegram.
Зафіксовано масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовують наші компанії.
Як зазначають у компанії, вебсайт та кол-центр "Нафтогазу" не працюють через хакерську атаку.
Про терміни відновлення роботи сервісів обіцяють повідомити додатково. Коли це станеться - поки невідомо.
Нагадаємо, група російських хакерів взяла на себе відповідальність за кібератаку, яка спричинила руйнування мережевої інфраструктури українського оператора зв'язку "Київстар".
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