У ніч проти четверга, 25 січня, нафтопереробний завод у Туапсе (Краснодарський край, рф) потрапив під атаку, яка, за ствердженнями, була проведена Службою безпеки України. У результаті цієї операції пошкоджено установки первинної обробки нафтопродуктів, зокрема, вакуумну та атмосферну колони. Про це повідомляє OBOZ.UA, посилаючись на власні джерела.

Після двох потужних вибухів на підприємстві розпочалася масштабна пожежа. Внаслідок атаки було пошкоджено як мінімум дві установки на заводі.

СБУ бʼє вглиб рф і продовжує атаки на обʼєкти, які не тільки мають важливе значення для економіки росії, але й забезпечують паливом ворожі війська. Далі буде багато сюрпризів, системна робота триває.

Водночас у рф заявили, що в пошкодженій безпілотником установці НПЗ "Роснєфті" у Туапсе знаходилося 112 тонн бензину та 200 тонн мазуту. Також окупанти зізналися, що нафтопереробний завод атакували три безпілотники.

За легендою пропагандистів, два БПЛА нібито були збиті та впали в море, а третій дрон упав на території НПЗ, пошкодивши нафтопереробну установку. Також у рф видали, що пожежу вдалося загасити лише вранці 25 січня.

Раніше ми писали про те, що у російському Туапсе внаслідок удару безпілотника сталася велика пожежа на нафтобазі. Опівночі дрон-камікадзе вразив вакуумну установку біля нафтопереробного заводу "Роснефти".