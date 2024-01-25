СБУ відкрила справу через падіння Іл-76 у Бєлгородській області [ Редагувати ]
СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області.
Про це повідомляє СБУ.
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння літака ВКС РФ "Іл-76" у Бєлгородській області. Розслідування здійснюється за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
Наразі СБУ проводить комплекс заходів для з’ясування усіх обставин падіння літака.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що "не мають достовірної та вичерпної інформації" з приводу того, хто саме перебував і в якій кількості" на борту збитого на Бєлгородщині російського літака Іл-76.
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