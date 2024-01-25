У Кривому Розі невідомий вистрілив у багатоповерхівку з гранатомету [ Редагувати ]
У четвер вранці, 25 січня, в Кривому Розі відбувся вибух, який був викликаний пострілом із гранатомета у багатоповерховому будинку. Про це повідомляє "Перший Криворізький".
25 січня, приблизно о 5:00, в Тернівському районі Кривого Рогу мешканці багатоповерхового будинку прокинулись від вибуху.
За попередньою інформацією, як зазначають журналісти, невідомий чоловік вистрелив у будинок з ручного протитанкового гранатомета.
На той момент у квартирі перебувала молода жінка з маленькою дитиною, хлопчиком від року.
Люди не постраждали. На місці працюють правоохоронці.
Нагадаємо, що у Бердянську пролунав вибух у районі вокзалу.
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