У четвер вранці, 25 січня, в Кривому Розі відбувся вибух, який був викликаний пострілом із гранатомета у багатоповерховому будинку. Про це повідомляє "Перший Криворізький".

25 січня, приблизно о 5:00, в Тернівському районі Кривого Рогу мешканці багатоповерхового будинку прокинулись від вибуху.

За попередньою інформацією, як зазначають журналісти, невідомий чоловік вистрелив у будинок з ручного протитанкового гранатомета.

На той момент у квартирі перебувала молода жінка з маленькою дитиною, хлопчиком від року.

Люди не постраждали. На місці працюють правоохоронці.

Нагадаємо, що у Бердянську пролунав вибух у районі вокзалу.