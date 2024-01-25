Протягом останньої доби, 24 січня, Збройні Сили України ліквідували 343 російських окупантів та знищили 91 одиницю військової техніки ворога.

Про це повідомляється у Facebook Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог:

завдав 32 авіаційних удари;

провів 24 бойових зіткнення;

здійснив 905 артобстрілів.

Авдіївський напрямок

Військові відбили 4 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 8 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

Мар'їнський напрямок

ЗСУ продовжують стримувати окупантів біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 9 атак.

Шахтарський напрямок

Відбито 2 атаки ворога південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського Донецької області.

Запорізький напрямок

Військові відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

Втрати ворога у живій силі склали 343 особи. Також наші військові знищили 91 одиницю техніки ворога, не враховуючи БпЛА. Зокрема:

18 танків;

27 ББМ;

28 артсистем;

1 ПТРК;

1 засіб ППО;

14 автомобілів;

2 одиниці спеціальної техніки.

Сили оборони України знищили 1 склад боєприпасів та ще 3 інших важливих об’єкти противника. Нейтралізовано або знищено 242 БпЛА різних типів.

Раніше ми писали про те, що у російському Туапсе внаслідок удару безпілотника сталася велика пожежа на нафтобазі. Опівночі дрон-камікадзе вразив вакуумну установку біля нафтопереробного заводу "Роснефти".