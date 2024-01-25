Сабаленко стала першою фіналісткою Australian Open-2024 [ Редагувати ]
Білоруська тенісистка Аріна Сабаленко переграла американку Корі Гауфф у півфіналі Відкритого чемпіонату Австралії 2024 року.
Australian Open, 1/4 фіналу, жінки
Гауфф – Сабаленко – 0:2 (6:7, 4:6)
Перший сет ознаменувався гойдалками. Спершу білоруска вирвалася вперед із брейком (2:0). Утім, американська тенісистка швидко відповіла Сабаленко взаємністю. Та не знітилася і взяла ще три гейми поспіль. Гауфф натомість виграла чотири пункти.
Здавалося, що представниця США за рахунку 6:5 на власну користь завершить партію перемогою. Тим більше, на своїй подачі. Однак, білоруська тенісистка ще раз узяла очко на подачі Гауфф і перевела сет у тай-брейк. Там боротьби не вийшло, адже Сабаленко просто зім'яла опонентку (7:2).
У другій партії суперниці йшли нога в ногу. Принаймні так тривало до середини сету. У дев'ятому геймі американська тенісистка не витримала тиск опонентки та дозволила тій оформити брейк. Відчайдушна боротьба в наступному Гауфф не допомогла. Сабаленко зуміла скористатися нагодою завершити і сет, і матч.
Суперниця білоруски визначиться у другому півфіналі між українською тенісисткою Даяною Ястремською і Чжен Ціньвень із Китаю. Сабаленко тріумфувала на кортах Мельбурна торік. Тоді вона здолала у фіналі Єлену Рибакіну з Казахстану.
по темі
Перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено пройшла в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії, здолавши швейцарську тенісистку Вікторію Голубіч у двох сетах
Українські тенісистки Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Марта Костюк успішно подолали перший раунд змагань на Відкритому чемпіонаті Австралії
Українська тенісистка Марта Костюк здолала співвітчизницю Ангеліну Калініну на старті змагань в австралійській Аделаїді
Українська тенісистка Еліна Світоліна поступилася американці Корі Гауфф у трьох сетах вирішального матчу новозеландського Auckland Open
Даяна Ястремська зіграє у півфіналі Australian Open проти представниці Китаю Цінь Вень Чжен, №15 у світовому рейтингу. Матч між Ястремською та Чжен відбудеться в четвер, 25 січня. Початок - не раніше 12:00 за Києвом