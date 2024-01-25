Білоруська тенісистка Аріна Сабаленко переграла американку Корі Гауфф у півфіналі Відкритого чемпіонату Австралії 2024 року.

Australian Open, 1/4 фіналу, жінки

Гауфф – Сабаленко – 0:2 (6:7, 4:6)

Перший сет ознаменувався гойдалками. Спершу білоруска вирвалася вперед із брейком (2:0). Утім, американська тенісистка швидко відповіла Сабаленко взаємністю. Та не знітилася і взяла ще три гейми поспіль. Гауфф натомість виграла чотири пункти.

Здавалося, що представниця США за рахунку 6:5 на власну користь завершить партію перемогою. Тим більше, на своїй подачі. Однак, білоруська тенісистка ще раз узяла очко на подачі Гауфф і перевела сет у тай-брейк. Там боротьби не вийшло, адже Сабаленко просто зім'яла опонентку (7:2).

У другій партії суперниці йшли нога в ногу. Принаймні так тривало до середини сету. У дев'ятому геймі американська тенісистка не витримала тиск опонентки та дозволила тій оформити брейк. Відчайдушна боротьба в наступному Гауфф не допомогла. Сабаленко зуміла скористатися нагодою завершити і сет, і матч.

Суперниця білоруски визначиться у другому півфіналі між українською тенісисткою Даяною Ястремською і Чжен Ціньвень із Китаю. Сабаленко тріумфувала на кортах Мельбурна торік. Тоді вона здолала у фіналі Єлену Рибакіну з Казахстану.