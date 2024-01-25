ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 91 одиницю техніки ворога [ Редагувати ]
Протягом минулої доби, 24 січня, українські військові ліквідували 343 російських окупанти й знищили 91 одиницю військової техніки ворога.
Про це повідомляє у Facebook об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.
Протягом доби ворог:
завдав 32 авіаційних удари;
провів 24 бойових зіткнення;
здійснив 905 артобстрілів.
Авдіївський напрямок
Військові відбили 4 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 8 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.
Мар'їнський напрямок
ЗСУ продовжують стримувати окупантів біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 9 атак.
Шахтарський напрямок
Військові відбили 4 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 8 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.
Мар'їнський напрямок
ЗСУ продовжують стримувати окупантів біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 9 атак.
Шахтарський напрямок
Відбито 2 атаки ворога південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського Донецької області.
Запорізький напрямок
Військові відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.
Втрати ворога у живій силі склали 343 особи. Також наші військові знищили 91 одиницю техніки ворога, не враховуючи БпЛА. Зокрема:
18 танків;
27 ББМ;
28 артсистем;
1 ПТРК;
1 засіб ППО;
14 автомобілів;
2 одиниці спеціальної техніки.
"Сили оборони України знищили 1 склад боєприпасів та ще 3 інших важливих об’єкти противника. Нейтралізовано або знищено 242 БпЛА різних типів", - додає пресслужба.
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