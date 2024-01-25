Немає жодних ознак, які б вказували, що на борту літака Іл-76, який впав під Бєлгородом, могли бути десятки людей, як заявляють у росії.

Про це повідомляє уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

Омбудсмен підтвердив, що вчора мав відбутися обмін полоненими з рф. Представники його офісу були присутні.

"Ми це робимо задля того, щоб одразу проводити аналіз стану наших героїв, які повертаються з полону. Також ми фіксуємо умови тримання Україною російських військовополонених. Ми робимо спеціальний звіт, який надаємо міжнародним організаціям, щоб потім юридично спростовувати всі незаконні заяви РФ, що нібито ми "негідно поводимося з російськими військовополоненими", - сказав він.

Коментуючи ситуацію з літаком, Лубінець заявив, що згідно з Женевською конвенцією всю відповідальність за життя та здоров'я військовополонених несе країна, яка тримає їх у полоні, тобто росія.

"До моменту, коли військовополонені через процес обміну повертаються на свою Батьківщину, до того часу вся відповідальність лежить на стороні тримання. Отже, в нашому випадку, навіть якщо планувався цей обмін, Російська Федерація повинна була повідомити представників МКЧХ, що вони будуть транспортувати військовополонених. І таким чином робиться ця юридична робота, щоб забезпечити гідні умови транспортування, а також безпеку під час цього маршруту", - пояснив уповноважений.

На його думку, росія заздалегідь спланувала інформаційну кампанію проти України, це пояснюють швидкі реакції з боку рф.

Омбудсмен додав, що підтримує позицію президента Володимира Зеленського щодо міжнародного розслідування.

"Ми вимагаємо прозорого міжнародного розслідування. Сьогодні я направлю листи на ООН, Червоного хреста. Ми вже їх готуємо. Але повірте, що юридично чітка реакція з боку України покаже, що ми не порушуємо Женевські конвенції та гідно поводимося як з військовополоненими, так і з усіма громадянами, які знаходяться на території нашої держави, навіть якщо це росіяни, які прийшли окупувати нашу територію", - наголосив Лубінець.

За його словами, Україна буде сприяти розслідування, закликати залучення міжнародних та українських експертів. Лубінець переконаний, що як і з випадком в Оленівці, росіяни будуть робити голослівні заяви, але нікого не допустять, не передадуть жодних матеріалів на аналіз і будуть звинувачувати Україну.

Омбудсмен підкреслив, що поки невідомо, хто перебував на літаку Іл-76 у момент авіакатастрофи. Також він сумнівається, що там могли бути десятки людей, як заявляє росія.

"Якщо там би були тіла, знову ж таки, я не є експертом, але, на мій погляд, якби там у росіян були хоч якісь фото чи відео, які вони могли показати, що там знаходиться військовополонені, то вони це б використали. Ми не бачили жодних ознак того, що в літаку була така кількість людей. Громадян України, чи не громадян України", - наголосив Лубінець.