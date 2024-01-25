Шевченко офіційно став президентом УАФ [ Редагувати ]
У столичному Будинку футболу делегати позачергового конгресу Української асоціації футболу обрали нового очільника організації. Ним став колишній нападник і головний тренер збірної України Андрій Шевченко.
Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.
Володар "Золотого м'яча-2004" став очільником вітчизняного футболу. Обрання президента асоціації було третім пунктом у порядку денному XXVI конгресу УАФ.
Шевченко був безальтернативним кандидатом на посаду президента. Перед голосуванням за його кандидатуру делегати конгресу одностайно підтримали пропозицію визнати таким, що завершився термін на посаді попередника нового очільника УАФ – Андрія Павелка. Голоси за Шевченка віддали 93 делегати, а ще 1 "утримався".
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