Російський літак, який 24 січня впав під Бєлгородом, раніше доставляв озброєння на аеродром в Енгельс та у сам Бєлгород.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, борт Іл-76 було помічено в аеропорту "Енгельс-2", який використовується для забезпечення БК стратегічної авіації рф. Зокрема мова про ті ракети, які Росія запускає з літаків по території України.

"Це той літак який постачав в Бєлгородську область ракети С300 та С400 для ударів по Харкову та області. Самі росіяни говорять, що ті заходи, які використовуються для постачання сил та засобів противника, використовуються одночасно, ймовірно, для транспортування полонених", - сказав Юсов.