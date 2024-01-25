Пакунки з продуктами вже отримали більше як півтори тисячі нікопольців.

Вижити не завдяки, а всупереч. Всупереч російським обстрілам та бомбардуванням. Нікополь - місто постійних ворожих "прильотів". Тільки за минулу добу зафіксовані два обстріли. За словами очільника Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка, минулось без постраждалих.

Як живуть, а точніше виживають, у Нікополі? Хто допомагає? І чого найбільше потребують люди? Репортаж Олени Мендалюк - далі.

До пункту видачі гуманітарної допомоги люди сходяться ближче до обіду, бо від самого ранку у Нікополі лунають сирени. Загроза обстрілів.

Анатолій - житель Нікополя:

Каждий день стреляют. Небезпека все время, но люди привикают. Але треба робить, хто воює, а хто працює.

Пані Раїса вже забрала продуктовий набір. На неї та чоловіка видали два пакунки. Гуманітарної допомоги вистачає на місяць, адже говорить, нині живуть лише удвох, син воює на фронті. Деякими харчами навіть ділиться з іншими.

Раїса - жителька Нікополя:

В основному мука, макарони, уже у нас очень много макарон. Я их даже относила на вокзал, там есть люди, которые кушают. Макарони, муку туди носила. Олія, цукор, сіль… Олія цукор, знаєте, як йде. 2 літри олії вистачає майже на місяць.

Більше третини сімейного бюджету за допомогою продуктових наборів економить пані Ірина. Каже, за гумдопомогою приходить щомісяця. Жінка - пенсіонерка, але працює. Зізнається, попри два джерела доходу - на все грошей не вистачає.

Ірина - жителька Нікополя:

Мінімальна - 5-6 тисяч, пенсія - 4. Важко. Квартири, діти, унуки.

Пакунки з продуктами вже отримали більше як півтори тисячі нікопольців.

Ольга Павличенко, керівник пункту видачі гуманітарної допомоги "СпівДія":

Вчора видали 216, позавчора - 260-280, близько 200 видаємо кожного дня наборів.

Щоправда, цього місяця дещо змінились категорії населення, яким видають гуманітарку. У грудні її отримали усі жителі районного центру та переселенці, у січні ж - лише соціально незахищені верстви населення.

Ольга Павличенко, керівник пункту видачі гуманітарної допомоги "СпівДія":

У цьому місяці видають інвалідам (всіх груп), видають малозабезпеченим, багатодітним сім'ям, сім'ям загиблих видається допомога. Також видається допомога людям пенсійного віку (60+), видається одиноким матерям, одиноким батькам з дітками видається така допомога.

Такі обмеження не з вини влади, наголошують у РВА. Кажуть, все залежить від можливостей фондів, які допомагають Нікопольщині.

Євген Євтушенко - начальник Нікопольської районної військової адміністрації:

От минулий рік від нас, на жаль, відтягнуло частину допомоги Оріхівський напрямок, там була важка ситуація, Донецький напрямок. Така ж ситуація і цього року. Дуже багато допомоги перемикається на Донецький напрямок, де ще важче. Де не працюють магазини, немає ніякої роботи, доходів, і ці продуктові набори реально єдине, що вони можуть отримати на своїй території.

Цього року владі вдалося зберегти співпрацю із більшістю благодійних організацій. Тож людей заспокоюють, категорії населення для отримання допомоги змінюватимуться.

Галина - співробітниця пункту видачі гуманітарної допомоги "СпівДія":

Для отримання гуманітарної допомоги потрібен паспорт та код. Якщо інвалід, то потрібні документи про інвалідність, якщо багатодітна сім'я або матері-одиначки, то потрібні документи відповідні, якщо родина загиблих, то теж відповідні документи.

Пункти видачі гуманітарної допомоги працюють щодня до 15 години.