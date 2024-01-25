Процес переговорів про вступ України до Європейського союзу вже фактично почався.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

"Мали сьогодні майже тригодинну зустріч команд, де ми дуже детально обговорювали питання. Різних дедлайнів та строків теж багато. Сьогодні ми теж фактично почали переговорний процес, його підготовку", - пояснила віцепрем'єр-міністр.

Вона пояснила, що у березні Україна очікує на чергове засідання на рівні лідерів. А до того часу готуються технічні документи.

"З точки зору наших очікувань, можу сказати, що цей процес (переговорів про вступ в ЄС - ред.) стартував саме сьогодні. Ми сьогодні започаткували процес скринінгу - це процедура, яка передбачає консультації по всіх секторах, по яких будуть переговори далі", - зауважила Стефанішина.

За словами віцепрем'єр-міністра, цей крок фактично є основним процесом після якого буде сформована переговорна позиція України та ЄС.

"Після цього будуть переговори. Тому без цього процесу, який ми започаткували сьогодні, почати переговори неможливо. Це важливо, що ми зараз в ньому (в процесі - ред.)", - додала вона.