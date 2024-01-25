Словаччина - одна з тих країн, які з перших днів великої війни простягла руку підтримки українцям.

Зустріч прем'єрів. Словацький прем'єр Роберт Фіцо та його український колега Денис Шмигаль обговорили подальшу співпрацю між державами. І хоч напередодні візиту очільник словацького уряду відзначився скандальними заявами, на зустрічі зі Шмигалем свою риторику таки змінив. Як саме? Про що домовились сторони? Про все розповість Мар'яна Мартин.

Словаччина підтримає виділення Україні п'ятдесяти мільярдів євро від Європейського Союзу. Згоди у цьому питанні дійшли прем'єри Денис Шмигаль та Роберт Фіцо під час зустрічі в Ужгороді. Підписали спільну заяву із низкою пунктів. Зустріч провели у закритому форматі, а деталі узгодженого документа пресі розповів глава уряду Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль - прем'єр-міністр України:

38 млрд євро на бюджетну підтримку нашої держави й 8 млрд передбачається на інвестиційні цілі, на реалізації проєктів. Тут ми говорили про наші принципи єдності в захисті України і єдності у відновлені України. Ми запрошуємо словацький бізнес брати участь у відновленні України.

Голосування за виділення коштів відбудеться менш ніж за тиждень, на саміті в Брюсселі. Тоді й зрозуміємо позицію Роберта Фіцо. Адже раніше у пресі були протилежні заяви словацького високопосадовця.

Денис Шмигаль - прем'єр-міністр України:

Прем'єр-міністр Фіцо запевнив мене у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України. Я зі свого боку висловив вдячність за підтримку історичного рішення ЄС розпочати перемовини з Україною щодо нашого вступу. Ми розраховуємо на подальшу підтримку Словаччини.

Окрім цього, Фіцо дав дозвіл на купівлю зброї та техніки у словацьких підприємців. Розглянули очільники урядів і співпрацю в економічній, транспортній та аграрній галузях. Окремий пункт перемов - ремонт військової техніки.

Денис Шмигаль - прем'єр-міністр України:

Наше співробітництво у питання зброї для України продовжиться на комерційній основі. Тут багато перспектив, українські словацькі оборонні компанії вже спільно виробляють певні види військової техніки у Словаччині, будемо масштабувати. Окрім того, хочемо розширити роботу ремонтної бази для військової техніки. Словаччина вже ухвалила рішення про поставку 2 машин для розмінування - "Божена".

На посаді прем'єр-міністра Словаччини Фіцо перебуває вже вчетверте. Керує партією "Курс - соціальна демократія". Цієї каденції у кріслі не так давно, але скандальними заявами щодо України - уже відзначився. Приміром, за день до візиту в Ужгород, під час спілкування зі словацькими журналістами заявив, що Україна має "поступитися" росії територіями, аби припинити війну. Також запевняв, ніби життя в українській столиці "абсолютно нормальне", і що війни там немає.

Роберт Фіцо - прем'єр-міністр Словаччини:

Ви серйозно думаєте, що в Києві війна? Ви жартуєте. Будь ласка, я сподіваюся, що ви несерйозно. Поїдьте туди й побачите, що в місті - нормальне життя, абсолютно нормальне життя.

Крім того, Фіцо неодноразово наголошував, що не підтримуватиме вступ України до НАТО.

Денис Шмигаль - прем'єр-міністр України:

Стосовно України в НАТО, то не залежно від позиції, бажання окремих країн, Україна чітко визначила курс на членство в Альянсі, ми безальтернативно рухаємося цим курсом.

Проте Словаччина - одна з тих країн, які з перших днів великої війни простягла руку підтримки українцям. Допомагали біженцям гуманітарними вантажами, а також зброєю.

Прем'єр Денис Шмигаль висловив свої сподівання щодо подальшої конструктивної співпраці України та Словаччини. Ну, а вже наступного тижня в Ужгороді очікується ще один високий візит. Має приїхати Петер Сійярто, міністр закордонних справ Угорщини.