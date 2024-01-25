Четверо людей поранені. І зо два десятки будинків пошкоджені. Це наслідки російського ракетного удару по селу Велика Рогань під Харковом. Напередодні, росіяни вгатили по селу ракетами С-300. Поранень зазнав 17-річний підліток. Нині він у лікарні. Кілька будинків зруйновані практично повністю. На місці ракетних атак побували наші кореспонденти.

Чотири потужні вибухи в селі Велика Рогань, усього за декілька кілометрів від Харкова, пролунали о пів на 10-ту вечора середи. Одна з ракет поцілила в приватний будинок.

Світлана Шекера, кореспондентка:

Ось тут ще вчора стояв будинок. Після прямого влучання ракети лишилася лише гора уламків.

Обійшлося без постраждалих, бо в ньому ніхто не жив. Та вибухова хвиля зачепила сусідню хату. 17-річний син пані Світлани отримав серйозні поранення. Зараз у реанімації.

Світлана Кічкіна, жителька села Велика Рогань:

Это было вечером, мы были все дома. Ребенок в больнице. Это считанные секунды. Ранения были в голову, осколочные, лицо, руки, грудь, дальше не знаю. Поехала сестра с ним в больницу. Жить просто негде теперь.

Є й інші поранені.

Олена Баранник, речниця Харківського обласного управління поліції:

Ще 3 жінки теж постраждали. Внаслідок обстрілів у них гостра реакція на стрес, і легкі тілесні ушкодження. Ворог прицільно б'є саме по житлових масивах. По цивільних громадянах.

Олександру ракета поцілила в город. Там величезна вирва. Будинку - практично немає. Вони з дружиною постраждали від уламків скла.

Олександр Стеценко, житель села Велика Рогань:

Вибух, да, начало сипаться все. Все - в очах темно, і сиплеться, все сиплеться, ти не понімаєш, що... Я вже понімав, що це зрив. Удар приняло вот эти 2 постройки, а всё, что посредине, летело к нам в комнату. Як ви бачите, будинку нема. Я був ближче до вікна, і на мене все посипалося. І дружину також там порізало склом.

Люди збирають вцілілі залишки майна. І не можуть оговтатися від шоку.

Петро Ніколаєнко житель села Велика Рогань:

Один был взрыв, слышали. Гучно было, аж дом так. Потом другий взрыв. Потім я з жінкою вийшов у двір. І третій - когда отут уже рядишком влупило, когда полетели осколки сюда, мы забежали в хату, що робить - куди тікати. В погріб чи що. Только подумали, і 4-й сюда как влупил, как полетело все. Ми попадали... Тиша, потім виходимо, тут машина горить.

Загалом - пошкоджено майже два десятки будинків. Село лишилося без електрики.