Колишнього ватажка збройних російських формувань на Донбасі Ігоря "Стрєлкова" Гіркіна засудили до чотирьох років колонії загального режиму. Вирок йому виніс Московський міський суд.

Стрєлкова затримали у липні 2023 року. Його звинуватили в частині 2 статті 280 ККрф - "Публічні заклики до екстремізму з використанням інтернету".

Підставами для порушення справи стали дві публікації Стрєлкова у телеграм-каналі: у першому пості він допускав можливу здачу окупованого Криму Україні, а також прокоментував невиплати російським військовим фразою:

Граждане, так ведь за это расстреливать мало.

​Звинувачення просило призначити Стрєлкову чотири роки та 11 місяців колонії. Максимальне покарання за статтею - п'ять років позбавлення волі.

Пізніше адвокат Стрєлкова уточнив, що експертиза визнала лише один пост екстремістським - за ним і висунули остаточне звинувачення. Сам обвинувачений відмовлявся визнавати провину. Свій вирок прокоментував словами: "Служу Отечеству".

Колишній офіцер ФСБ Ігор Стрєлков-Гіркін став відомий у 2014 році після початку російської агресії на Донбасі. Під його керівництвом один з загонів розпочав збройну боротьбу проти української влади.

З 16 травня по 14 серпня 2014 року Стрєлков обіймав посаду "міністра оборони днр". В інтерв'ю він неодноразово заявляв, що саме він "натиснув спусковий гачок війни".

У листопаді 2022 року суд у Гаазі визнав Стрєлкова одним з винуватців збиття малайзійського Boeing 777 у Донецькій області у липні 2014 року. Його заочно засудили до довічного ув'язнення.

Стрєлков підтримував повномасштабне вторгнення в Україну, проте при цьому критикував російську армію та володимира путіна за недостатньо активні, на думку Стрєлкова, дії.