Ігоря Стрєлкова-Гіркіна засудили до чотирьох років колонії [ Редагувати ]
Колишнього ватажка збройних російських формувань на Донбасі Ігоря "Стрєлкова" Гіркіна засудили до чотирьох років колонії загального режиму. Вирок йому виніс Московський міський суд.
Стрєлкова затримали у липні 2023 року. Його звинуватили в частині 2 статті 280 ККрф - "Публічні заклики до екстремізму з використанням інтернету".
Підставами для порушення справи стали дві публікації Стрєлкова у телеграм-каналі: у першому пості він допускав можливу здачу окупованого Криму Україні, а також прокоментував невиплати російським військовим фразою:
Граждане, так ведь за это расстреливать мало.
Звинувачення просило призначити Стрєлкову чотири роки та 11 місяців колонії. Максимальне покарання за статтею - п'ять років позбавлення волі.
Пізніше адвокат Стрєлкова уточнив, що експертиза визнала лише один пост екстремістським - за ним і висунули остаточне звинувачення. Сам обвинувачений відмовлявся визнавати провину. Свій вирок прокоментував словами: "Служу Отечеству".
Колишній офіцер ФСБ Ігор Стрєлков-Гіркін став відомий у 2014 році після початку російської агресії на Донбасі. Під його керівництвом один з загонів розпочав збройну боротьбу проти української влади.
З 16 травня по 14 серпня 2014 року Стрєлков обіймав посаду "міністра оборони днр". В інтерв'ю він неодноразово заявляв, що саме він "натиснув спусковий гачок війни".
У листопаді 2022 року суд у Гаазі визнав Стрєлкова одним з винуватців збиття малайзійського Boeing 777 у Донецькій області у липні 2014 року. Його заочно засудили до довічного ув'язнення.
Стрєлков підтримував повномасштабне вторгнення в Україну, проте при цьому критикував російську армію та володимира путіна за недостатньо активні, на думку Стрєлкова, дії.
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