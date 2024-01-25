Навесні 2022-го у містечку, що під Києвом, точилися важкі бої.

Ще один внесок європейських партнерів України - відбудова.

Польща, приміром, анонсувала призначення уповноваженого з питань відновлення України. За словами очільника польського уряду, Польща бажає брати активнішу участь у проєктах відбудови.

Кілька - вже впроваджують на Київщині. ООН, приміром, реалізовує ремонт будинків та інших житлових приміщень. На якому етапі роботи і які ще проєкти у перспективі? Про все в матеріалі Єлизавети Яковлевої.

Місто Ірпінь на Київщині активно відбудовують. Там, де були руїни, зараз поступово вимальовуються силуети нових домівок.

Євген, покрівельник:

На самому будівництві - 50 осіб. У кожного своя задача. Хтось робить бетон, хтось дахи, хтось маляр-штукатур. - Це у вас так кожен день робота кипить? - Так, кожен божий день. Без вихідних.

Навесні 2022-го у містечку, що під Києвом, точилися важкі бої. Будинки по вулиці Сабурова - у приватному секторі - окупанти майже стерли з лиця землі. Ганна розповідає - в її дім влучив снаряд.

Ганна, жителька Ірпеня:

Нічого не було, як я приїхала. І будинок, оця вся сторона була побита дуже. Все було брудне, всі вікна були знищені. Правда, вони в будинок не зайшли. Чоловіка розстріляли.

З певними роботами з відновлення житла Ганні допомогли благодійники. Решту - відновили коштом держави.

Ганна, жителька Ірпеня:

Все зробили й покрасили. І зробили новий паркан.

Відбудовувати зруйновані споруди на Київщині активно допомагають міжнародні партнери.

Філіппо Ґранді, комісар ООН у справах біженців:

Наша роль - підтримувати людей після обстрілів. Але при цьому, й допомагати владі у відбудові. Все це дасть змогу людям повернутися до своїх домівок і почати життя наново.

Постати з руїн Ірпеню допомагає і Японія.

Кунінорі Мацуда, посол Японії в Україні:

Уряд Японії розуміє, наскільки важливо підтримувати Україну і матеріально, і обладнанням, і будівельними матеріалами. Ми хочемо, щоб виробництво необхідних матеріалів і обладнання було саме в Україні. Щоб це було довгостроково і підтримувало вашу економіку. Звісно, ми це робимо разом із міжнародними організаціями та владою Ірпеня.

А це - селище Бородянка. Тут - за підтримки програми USAID - відновлюють будівлю місцевого суду.

Девід Майкл Вон, керівник Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID):

Ми розширюємо допомогу судам Київської області, для того, щоб розширити доступ до правосуддя. Для того, щоб судова система навіть в умовах війни відповідала тим потребам, які є в українців.

Голова суду пригадує - бити по центру Бородянки росіяни почали з перших хвилин окупації.

Геннадій Стасенко, голова Бородянського районного суду:

Зайшов перший танк, зробив постріл якраз біля цього місця. Вибило шибки після цього пострілу. Потім, коли вже зайшли колони й почали обстрілювати, було більшу частину приміщення зруйновано.

В один з перших днів великої війни ворожа ракета потрапила просто в будівлю суду. Втім працівники, ризикуючи життям, незадовго до удару - винесли назовні частину важливих документів і речей.

Геннадій Стасенко, голова Бородянського районного суду:

Згоріло все, включаючи метелеві шафи, сейфи. По закінченню робочого дня ми як могли переховували те, що могли. Переховали найбільш цінне - документи, скопійована база даних, печатки.

Нині правосуддя у Бородянці чинять у маленькому приміщенні неподалік. На 3-х служителів Феміди тут один зал засідань. Іноді навіть виникає черга, розповідають судді.

Антоніна Міланіч, суддя Бородянського районного суду:

Мій зал - в понеділок. Але не завжди відбувається розгляд справи. Десь хтось не прийшов, щось відкладається - інший суддя має можливість зайняти в інший день зал.

Приміщення менше, умови гірші, а от справ - хоч греблю гати.

Як бачите, всі столи у справах. Проблем у людей не зменшилось. Навпаки, збільшилось.

Вікторія Кондратенко, заступник керівника апарату Бородянського районного суду:

Тісно, але намагаємось до всього з гумором ставитись. Ми наче ближче один до одного.

Відновити будівлю зруйнованого суду у Бородянці будівельники, за підтримки міжнародних партнерів, планують за 2 роки.