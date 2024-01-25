Найактивніші бої точаться в Авдіївці та Новомихайлівці - Сили оборони (відео) [ Редагувати ]
Ворог продовжує масовані штурмові дії Авдіївки та її околиць. Особлива складна на півдні Авдіївки. Паралельно ворог продовжує рівняти містечко з землею. За середу, 24 січня, бійці зі 110-ї бригади нарахували більше 80 ударів КАБами. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.
"Найбільш активний ворог як зазвичай останнім часом на Авдіївському напрямку. Це Невельське, Первомайське, сама Авдіївка,. І також Мар'їнський напрямок - це Новомихайлівка і район Мар'їнки і Георгіївки. Також періодично ворог активізується на Шахтарському напрямку і біля Роботиного, де намагається відбити раніше втрачені позиції або покращити своє тактичне положення. Але найактивніші бойові дії - це Авдіївка та Новомихайлівка...
Вчора 242 безпілотних літальних апарати противника нейтралізовано або знищено... Вчора ворог втратив 343 особи і 91 одиницю військової техніки. Зокрема "Тюльпан" 2С4 - великокаліберний самохідний міномет, який ворог намагається використовувати, щоб розбити наші укріплення. Також 18 танків, 27 бронемашин, 28 артсистем. І дуже велика частка від всього цього - робота операторів різного роду безпілотних літальних апаратів.
Хочу сказати, що в "електромагнітному середовищі" йде своя війна - між операторами дронів і засобів РЕБ, яка досить суттєво впливає на поле бою...
Піхотних наземних атак стало дещо менше в останні дві доби, але ворог дуже активно застосовує авіацію, артилерійські засоби різного роду і безпілотники", - розповів Олександр Штупун.
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