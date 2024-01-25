Жінка не уявляє, як виживатиме, якщо скасують виплати чи доведеться платити за кімнату.

Понад 82 тисячі переселенців знайшли прихисток на Буковині. Хтось орендує житло, інші мешкають у шелтерах. Усі отримують фінансову допомогу від держави. Та з лютого уряд зменшить кількість тих, хто може претендувати на виплати. Ольга Лучек з'ясувала, наскільки потрібні переселенцям державні гроші та в яких умовах вони живуть.

Галина з Сєвєродонецька, що на Луганщині. Після чергового ворожого прильоту в її оселю наважилася на евакуацію. Прихисток знайшла тут, в одному з гуртожитків на Буковині.

Галина, переселенка з Луганщини:

Ми виїхали у квітні, а його десь у травні… Прильот якраз... Перший під'їзд повністю обвалився - з 5 по перший поверх, а наш під'їзд цілий, але все вигоріло там.

Жінка готує суп: гречку отримала від волонтерів, а овочі купила.

Галина, переселенка з Луганщини:

Вистачає виплат, пенсія, і волонтери допомагають так нормально.

В іншій кімнаті мешкає Наталія. Вона з Дружківки, що на Донеччині. Жінка працездатного віку, проте роботи поки не шукала.

Наталія, переселенка з Донеччини:

Будинок наш стоїть, бойові дії там ідуть, тому ми поки тут. Отримуємо ВПО, і на це живемо. І ще ООНівські дають. - А роботи якоїсь немає тут, так? - Робота, поки ще не ходила на роботу. Ми ж думаємо, що ще трошки й додому, все ждемо, на валізах живемо.

У гуртожитку Глибоцького професійного ліцею безоплатно проживає 56 тимчасово переміщених осіб. Чимало - з окупованих територій, у багатьох зруйновані будинки. Для них у гуртожитку відремонтували четвертий та п'ятий поверхи, облаштували кухню й душові. Усе - коштом обласного бюджету та благодійників.

Микола Макаревич, директор Глибоцького професійного ліцею:

Є опалення, є центральне водопостачання, в кімнатах здійснені ремонти, забезпечені меблями. Я скажу так, ми порахували минулого року вартість проживання. Собівартість проживання одної внутрішньо переміщеної особи в нашому центрі складала 15 з половиною тисяч гривень на одну особу, і це все забезпечує держава.

Третина мешканців гуртожитку - працює. Пані Людмила каже, і рада б підробляти, але сил немає. Та й цукровий діабет дошкуляє. Жінка з Попасної, і дому в неї більше немає.

Людмила, переселенка з Донеччини:

Тільки сумку з таблетками взяла, і трохи продуктів, ковдрочку маленьку і подушечку, щоб хоч пам'ять з рідного дому (плаче), як це страшно жити, все життя старався, щоб мати свій куточок, і в такому віці.

Економити доводиться на всьому.

Людмила, переселенка з Донеччини:

Моя пенсія 2700, додають мені переселенські - 2000, тисячу за групу додають - це 3 тисячі, 5700 - у мене, та хватає.

Проте жінка не уявляє, як виживатиме, якщо скасують виплати чи доведеться платити за кімнату.

Людмила, переселенка з Донеччини:

Це слава Богу, що живемо тут безплатно, а як ще скажуть платить, допустимо тисячу платить, то 1700 останеться, як?

На поверх вище куховарить Андрій. Чоловікові - 49. Хворіє на гепатит C, пережите негативно вплинуло і на серце.

Андрій, переселенець з Донеччини:

Я особисто попав під ракетний обстріл, і через два дні зібралися і виїхали.

Сім'я Андрія з Донеччини. Та вже майже 2 роки мешкають у Глибокій. Дружина працює у крамниці.

Андрій, переселенець з Донеччини:

Економимо і вистачає. А з 1 лютого скасовують виплати. А вони дуже потрібні, тому що хоч якусь курку чи яйця можна купити, а зараз 2, і ще 2 і на дитину 3 - мінус 7 тисяч це уже відчутно. Дружина отримує трішки більше мінімалки, туди треба, туди треба, на ліки треба.

З лютого частина переселенців може втратити виплати. Фінансову допомогу не отримуватимуть ВПО, які придбали земельну ділянку, будинок чи квартиру на суму понад 100 тисяч гривень, купили автомобіль, з року випуску якого минуло менш як 5 років або мають на депозитному банківському рахунку понад 100 тисяч гривень.