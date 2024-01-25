Шестеро людей постраждали в Одесі від чергової масованої атаки дронами-камікадзе. Ворог змінив тактику. Тепер не лише атакує хвилями, а ще й запускає безпілотники на дуже низькій висоті, і їх тяжче виявити. Проте Сили протиповітряної оборони все одно більшу частину збили. Але уникнути пошкодження житлових будинків не вдалося. Докладніше про наслідки чергового російського терору - далі в матеріалі наших кореспондентів.

Перші хвилини після вибуху. З-під завалів рятувальники дістають постраждалу літню жінку, евакуюють мешканців. У будинку пробитий дах, зруйновані квартири. В тому числі - й оселя Вікторії.

Все пошкоджено: повністю все під завалами.

Дівчина перебувала у ванній кімнаті, сушила волосся. Як раптом, розповідає - атака "Шахедами". Спочатку один вибух, потім - другий.

Вікторія Зубенко, жителька Одеси:

Дуже потужний звук, одразу ж вимикається все світло і щось падає. Якимось чудом, дивом, саме там, де я знаходилася - там ніяких ушкоджень.

Масовану атаку дронами - двома хвилями - рашисти здійснили напередодні ввечері та вночі. Безпілотники спрямували на максимально низькій висоті, щоб їх складніше було виявити. Втім, сили ППО знищили над Одещиною десять "Шахедів".

Наталія Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України:

Знищення передбачає збиття дрона, але він продовжує за інерційною траєкторією часто після збиття нести відповідну загрозу. Так сталося і цього разу: з акваторії моря, заходячи на фактично житлові квартали, дрони влучили вже в збитому стані в середмістя і врізалися в багатоповерхівки.

В одному районі Одеси - уламки дронів впали на двоповерховий будинок, а також поруч з ним. Навколо - вибуховою хвилею пошкоджено тринадцять будинків та школа. Причому вже вдруге: тиждень тому в цьому ж кварталі від падіння ураженого безпілотника вже горіли домівки та вилітали вікна.

Альона Лепьохіна, жителька Одеси:

Ось, де плита - ось мій наступний балкон. Ось немає там вже нічого, нічого цілого немає, тобто ми щойно зібрали, вчора подали документи на відновлення - і ось зараз я чому кваплюсь, тому що знов необхідно отримувати документи, щоб складати акти й подавати на допомогу.

В іншому районі Одеси підбитий дрон поцілив у частково заселену новобудову. На п'ятнадцятому поверсі спалахнула пожежа, сталися значні руйнування, декілька квартир вигоріли вщент. Літній чоловік отримав опіки, його доправили до лікарні.

Олександр Ставратій, завідувач опікового відділення лікарні:

З діагнозом - опік полум'ям першого-другого ступеня, двадцять п'ять відсотків поверхні тіла, опіки дихальних шляхів, отруєння продуктами горіння - середньої важкості, опіковий шок.

Крім того, під час нічної атаки поранення отримали ще п'ятеро одеситів. Але від госпіталізації відмовилися - лікуються амбулаторно. Щодо пошкоджених осель, то міськрада профінансує встановлення вікон та дверей - та наразі допомагає людям оформити заявки на державну допомогу за програмою "єВідновлення". Також з'ясувалося, що три родини зі зруйнованих квартир потребують відселення.

Марат Корольов, голова Приморської райадміністрації Одеси:

Одразу підключилися наші партнери, фонди, які запропонували й надають можливість безкоштовно проживати цим сім'ям, але ми розробляємо сьогодні в місті програму відселення людей, які потребують цього після ракетного обстрілу.

Цієї ночі не вдалося уникнути й прямого влучання. Один з ворожих безпілотників поцілив у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі міста. Там - через велику кількість легкозаймистих і горючих матеріалів - спалахнула велика пожежа.