Над Одесою вночі сили ППО знищили 10 "шахедів". На жаль, п'ять ворожих дронів-камікадзе влучили по місту, один з них, на щастя, не вибухнув. У місті зафіксовані чисельні руйнування та пожежі, постраждали люди.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів заступник начальника Одеської ОВА Олександр Харлов.

"Ніч для одеситів виявилась пекельною. Російські покидьки двічі атакували Одесу ударними дронами. Пауза між попередженнями повітряної тривоги складала менше 15 хвилин. Силам Протиповітряної оборони вдалося знешкодити 10 "шахедів".

Один з дронів влучив у частково заселену багатоповерхову новобудову Хаджибейського району Одеси. Він спричинив жахливу пожежу. Пошкоджено кілька квартир одна людина отримала поранення та опіки, у важкому стані доставлена до лікарні. Потерпілого вивели із стану шоку, але стан залишається важкий.

Ще один дрон пробив дах двоповерхової житлової будови житлової будівлі в Приморському районі міста. У цьому ж житловому кварталі впав ще один БпЛА, поруч із пошкодженим під час попередньої атаки багатоквартирним будинком. Вибухова хвиля завдала багато пошкоджень скління навколишніх будинків, вщент вигорів запаркований у дворі автомобіль, ще декілька побито. Постраждало чотири людини, їм надано допомогу на місці, лікуються амбулаторно. Ще один ударний безпілотник впав біля багатоповерхівки у Приморському районі, без детонації. Постраждалих немає. Його знешкодили вибухотехніки.

Також росіяни поцілили у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси. Спалахнула потужна пожежа. Чоловік, який поруч проїжджав на велосипеді, отримав уламкові поранення. Його стан здоров'я стабільний", - розповів Олександр Харлов.