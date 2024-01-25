Багатофункціональне укриття для студентів! У столиці відкрили смартсховище. На місці книгосховища Київського політехнічного університету можна не лише перечекати ворожі удари, а й попрацювати чи відпочити від занять.

Українська компанія, яка створила цей проєкт, називає його першим в Україні "розумним укриттям". Особливістю коворкінгу стала вентиляція. Вона має захисні фільтри, які захищають свіже повітря на кілька днів у разі хімічної чи ядерної атаки.

У проєкт інвестували майже півмільйона доларів. Для студентів робочий простір безкоштовний. Як виглядає нове укриття?

Оксана Бруй - директор бібліотеки КПІ імені Ігоря Сікорського:

Це релакс зона, тут можна пограти в настільні ігри, дитячі іграшки, якщо хтось прийде пограти з дітьми. Зона переговорних кімнат, тут їх є 4 великих на різну кількість місць.

А ще тут є кухня, читальня, кілька скайп-кімнат, простір, де можна поспати, душові та санвузли. І головне: у разі небезпеки - це приміщення здатне прихистити на кілька днів не одну сотню людей!

Павло Пекер - архітектор:

Для того, щоб тут безпечно було перебувати до 72 годин 500 людям одночасно тут запроєктована потужна система вентиляції й автономна електрика.

Павло Пекер розповідає нам про унікальні дизайнерські рішення. Наголошує: війна дала поштовх сучасним архітекторам облаштовувати не тільки привабливі та зручні проєкти, а передовсім дбати про безпеку відвідувачів.

Павло Пекер - архітектор:

Диджиталізація на найвищому рівні, тому такий запит був унікальним - створити одночасно й укриття, і технологічний простір, там де студенти зможуть перебувати під час повітряних тривог. Тут можна відпочивати, працювати, проводити заходи й перемовини.

У вентиляційну систему укриття вбудовані захисні фільтри. Тож навіть якщо у повітрі Києва з'являться отруйні речовини, у цьому приміщенні буде нешкідливо дихати.

Олег Стоволос - начальник управління організації заходів цивільного захисту ГУ ДСНС України в Києві:​

Сьогодні тут я побачив, що вона змонтована, я хочу запевнити, що в жодному садочку, школі й вищому навчальному закладі такої системи вентиляції немає. Я розумію що це дорого, але це дасть можливість тут перебувати, якщо стануться не тільки ворожі обстріли, а й радіаційні, хімічні аварії.

Новітнє смартукриття у Київському Політехнічному інституті імені Сікорського з'явилося на місці старої підвальної бібліотеки.

Оксана Бруй - директор бібліотеки КПІ імені Ігоря Сікорського:

Менше як рік тому було книгосховище зі стелажами металевими знизу догори, повністю заповнене книжками. Бібліотека - це безпечне місце, і тут має бути безпечно для всіх, хто сюди прийде.

Наша знімальна група приїжджала сюди, коли смартсховище було ще на стадії проєкту. Тоді автори показували нам 3D-модель майбутнього простору.

Зміни, що відбулися згодом у цьому підвальному приміщенні - нас приємно здивували.

Анастасія Войткевич - керівниця проєкту:

Кілька ключових цифр для вас - п'ять місяців тривало будівництво цього простору, 36 людей - це команда, яка працювала, і 415 000 доларів - це вкладені гроші в цей проєкт. Пошук партнерів та інвестицій був найдовший етап цього проєкту. Ми говоримо про абсолютно благодійний проєкт, в ньому відсутня бізнес-складова.

Для студентів відвідування смартпростору - безкоштовне. Іншим гостям - тим, хто бажає попрацювати в коворкінгу - доведеться оплатити одноразовий візит або ж оформити абонемент. Ініціатори наголошують - мають намір створювати смартшелтери й в інших регіонах України. Наступний простір планують облаштувати у Дніпрі - і теж в університеті.