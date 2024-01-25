Олександр другий день не знаходить собі місця біля руїн, рятувальники не пускають у квартиру.

На початку тижня - 23 січня - під масованими російськими обстрілами опинилися українські міста в чотирьох областях - Київській, Харківській, Сумській та Дніпропетровській. І вперше за останні місяці окупанти не стали спочатку застосовувати "Шахеди" задля виснаження нашої ППО, а одразу запустили ракети.

Атакували Україну з п'яти різних напрямків. З Бєлгородської області на Харківщину полетіли 4 зенітні керовані ракети класу "земля-повітря" С-300/С-400. З аеродрому "Енгельс", Саратовської області, підняли в небо 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. І випустили по Україні 15 крилатих ракет повітряного базування - Х-101/Х-555/Х-55. З Брянської та Орловської областей - 8 крилатих протикорабельних ракет повітряного базування - Х-22. Активно застосовував ворог і балістику - 12 "Іскандерів" полетіли з Бєлгородської та Воронезької областей. З цього ж напрямку атакували рашисти й 2-ма керованими авіаційними ракетами Х-59. Загалом по Україні випустили 41 ракету. Половину - наші сили ППО успішно збили. Зокрема, ракети повітряного базування, 5 "Іскандерів" та авіаційні ракети Х-59.

В результаті атаки найбільше постраждали Харків та Київ. Зокрема, в Харкові жертвами обстрілів стали 8 людей, і 62 цивільних постраждали. Сьогодні у місті День жалоби. Продовжить Світлана Шекера.

Вівторок. 4-та ранку - перші ракетні удари. Велика пожежа за кільцевою. О 7-й годині - повторні потужні удари. Поцілили по житловому мікрорайону в Київському районі. Тихі старі квартали з 5-поверхівками. У перші хвилини після прильоту - люди кинулися виводити постраждалих - закривавлених родичів і сусідів.

Швидкі не встигають вивозити поранених. Менш ніж за годину - стає відомо про 2-х загиблих. А під грудою каміння обваленого під'їзду шукають мешканців.

Ігор Терехов, Харківський міський голова:

На цю хвилю ми маємо 28 постраждалих, 2 особи, на жаль, загинуло. Але під завалами перебувають зараз люди, і ДСНС працює, щоб дістати людей.

Рятувальники, поліцейські й мешканці сусідніх будинків по цеглині розбирають завали. У великій вирві біля будинку правоохоронці знайшли частини ракети Х-22. Загалом у вівторок зранку росіяни випустили по Харкову 12 ракет.

Олександр Фільчаков, прокурор Харківської обл.:

російські військові здійснили обстріли трьома відомими ракетами - це Х-22, С-300 та "Іскандер".

Сусідня п'ятиповерхівка залишилася без вікон і дверей. Вибуховою хвилею повиносило навіть важкі залізні вхідні двері. Полопалися міжкімнатні перестінки. Пані Валентина витирає кров, каже, встигла сховатися в санвузлі.

Валентина Климова, мешканка пошкодженого будинку:

Мене уберегло. А на втором этаже женщина пострадала очень сильно.

Через 5 годин рятувальної операції надзвичайникам вдалося витягти з-під завалів молодого чоловіка.

Він - вижив. Його дівчина - ні. Ближче до вечора рятувальники дістали тіла жінки та її 8-річної доньки.

Їхній батько - спортсмен-регбіст - нині на фронті. Восьмирічну Кіру з мамою Вітою вбила російська ракета.

Та ранковим обстрілом країна-терористка не обмежилася. Того ж дня ввечері - знову вибухи. Це вже третя атака за вівторок.

Валентина, жителька Харкова:

Как бомбонуло, как бомбонуло. Так окна все полетали. И двери, и окна, всё повылетало.

Олександр Фільчаков, прокурор Харківської обл.:

Одна ракета була потрапила в офісне приміщення на території Холодногірського району і дві ракети потрапили приміщення наукової установи на території Київського району. На даний час за медичну допомогу звернулося вісім цивільних осіб.

У дворі будинку на Пушкінській - величезна вирва. Вибухотехніки дістають уламки ракети. Університетські аудиторії засипані склом. Його вигрібають і з навколишніх кав'ярень. Старенькі люди повертаються з укриттів.

Надія, мешканка пошкодженого будинку:

Стіни задрижали, ми перелякалися і побігли туди, де ми завжди сидимо в коридорі, але другий вибух також дуже гучний, і ми вже схопили документи, бо вони в нас були раніше готові, надягли на себе що змогли, і побігли в метро.

У середу ДСНС поновлюють рятувальну операцію біля зруйнованої п'ятиповерхівки. Під завалами - ще залишаються тіла двох людей. Та верхня стіна будинку вже так нависає, що може будь-якої миті обвалитися. Фахівці вирішують її знести.

І нарешті вдається дістати тіла подружжя - Юлії та Валерія. Їхня такса загинула разом з ними. Обоє були викладачами й волонтерами.

Олександр другий день не знаходить собі місця біля руїн, рятувальники не пускають у квартиру.

Олександр, мешканець пошкодженого будинку:

Поки забороняють співробітники ДСНС, є можливість обрушення. Тут був під'їзд - 20 квартир. 10 квартир осипалося, 10 - залишилось. Одна з десяти - моя.

Люди з сусіднього будинку виносять залишки майна і намагаються зафіксувати пошкодження. Пані Світлана тільки у січні купила цю квартиру, втекла від війни з Луганщини. Та війна наздогнала її й тут.

Світлана Юдіна, постраждала:

Здесь непридатно жить. Оно всё завалится. Смотрите, стена отошла.

Місцевий ринок - тільки пів року як відбудували після обстрілів. І в нього знову влучання, знищений практично повністю. 35 магазинів - це до сотні підприємців.

Валерій Бєлов, адміністратор торговельного майданчика:

Вони втратили все! Военное время - все в кредитах, товар іде без передоплати у багатьох. Им забирать нечего. Когда бьется стекло, возникает стекольная пудра. И со скоростью пули она пробивает любой товар. Всё вывезено на свалку. Эти миллионы вывезены на свалку!

Вівторок, 23 січня, вже назвали найтрагічнішим з початку великої війни днем за кількістю жертв і поранених.