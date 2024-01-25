Російські пропагандисти не мають жодного стосунку до обміну військовополоненими. Жодної офіційної інформації про перебування українських бранців на борту знищеного російського військового літака Іл-76 не було. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

"Росія не вперше в цинічний і жорстокий спосіб маніпулює темою військовополонених і використовує її як предмет тиску на Україну, для дестабілізації ситуації в Україні, послаблення міжнародної підтримки. Цього разу ми знову спостерігаємо таку ситуацію.

Для того, що пересвідчитись, що насправді сталося, президент Володимир Зеленський оголосив про необхідність створення міжнародної комісії, проведення міжнародного розслідування, залучення міжнародних експертів-розслідувачів.

Україна зі свого боку готова надати максимальне сприяння та всю необхідну інформацію для роботи такої комісії, чого, на жаль, поки не підтверджує росія. Ми бачили хамську заяву Пєскова, мовляв, міжнародна комісія буде розслідувати тільки злочини України.

Даруйте, ми зараз говоримо про факт падіння російського військового літака, який за визначенням не мав перевозити українських військовополонених. Це військовий літак, який озброєний 23-мілімітровою гарматою , яка знаходиться у хвостовій частині.

Військовий літак, який перевозив ракети і БК, зокрема для стратегічної авіації, для комплектів С-300, С-400, які б'ють по українському мирному Харкову. Який перевозив живу силу противника і не мав використовуватись для транспортування українських військовополонених.

Для того, щоб перевірити всю цю інформацію необхідний доступ, робота міжнародної комісії, яка буде складатись з представників третіх країн, висновкам якої можна довіряти...

Насамперед ми повинні спиратися на офіційні повідомлення, офіційні джерела. Те, що держава-агресор робить інформаційні вкиди через пропагандистів чи агентів впливу на зразок Шарія, це не має бути предметом реагування українського суспільства, тим більше офіційного. Тому що це означало б, що мета цієї інформаційної операції досягнута.

А в Україні за роботу з військовополоненими відповідає Координаційний штаб поводження з військовополоненими, до якого входять представники сил безпеки та оборони, уряду, Офісу президента, парламентарі.

На росії також є структури, які відповідають за поводження з військовополоненими, і саме ці структури повинні надати офіційну інформацію. Публічно або в інший спосіб - всі канали зв'язку налагоджені. І справді, попри величезну кількість гучних хамських заяв, звинувачень, власне жодних доказів за цей час так і не надано.

Не показано ключові наслідки, не показано докази цієї трощі і перебування людей на борту. Чим довше ця пауза триває, тим більше питань виникає до версії держави агресора", - заявив Юсов.