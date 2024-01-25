Заїхали ворожі групи з FPV-дронами: Кім повідомив про ускладення ситуації на Миколіївщині (відео) [ Редагувати ]
Росіяни перекинули до Кінбурнської коси групи військових з FPV-дронами, які цілять не лише у військових, а й цивільні об'єкти та транспорт. Через це зросла небезпека для населення Куцурубської та Очаківської громад. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім.
"Щодня проходять обстріли Куцурубської та Очаківської громади. День чи два тому заїхали ворожі групи з FPV-дронами. І навіть був випадок, коли вони ганялися за цивільним мікроавтобусом, там відпрацював наш РЕБ, і автобус навіть не знав, що ним полюють. Але ситуація зараз ускладнюється, росіяни цілять у цивільні об'єкти постійно.
Здебільшого обстрілюють з артилерії та систем залпового вогню. Це стосується Куцурубської та Очаківської громади, б'ють з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Зараз туди додалися FPV-дрони, які дістають на цю відстань...
Наші хлопці працюють, постійно контрбатарейною боротьбою, але є певні складнощі через місцевість, там ліс, є де сховатися...
Для створення мобільних вогневих груп (для полювання на "шахеди") ми додатково 38 машин передали, 10 на Нацгвардію. Це що останнє. За рік у нас їх більше сотні.
Але зараз ми співпрацюємо з розвідкою, у тому числі цифровою, щодо дій РЕБ. Тобто зараз ми підвищуємо якість. Була у мене зустріч з міністром діджиталізації Федоровим, обговорили перспективи нашого майбутнього, як буде рухатися ця технологічна війна. І ми вже плануємо, як ми хочемо збивати "шахеди" з мінімальною участю людей, - розповів Віталій Кім.
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